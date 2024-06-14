ディズニーセル画　ウォルトディズニーと仲間たち　　セル画

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カズ様用購入お控え下さい。 ディズニーセル画 ウォルトディズニーと仲間たち セル画と写真を合わせた珍しい物です。 849/950のシリアル番号が入っています。950枚限定と思います。サイズシート40.5×51㎝ 額45.3×57.5㎝です。古い物ですがキズ等も無く、まだ飾って楽しんで頂けると思います。完璧な物お探しの方購入お控え下さい。ディズニーファンの方宜しくお願い致します。 シリアルナンバーは有りますがセル画の裏に証明書は付いていません。御理解下さい。 写真の左側に少しシワの様なものが、みられます。セル画自体は、問題ありません。よく見て気づきました。追伸。