【新品】D-DAYツアーアジア限定Tシャツ（Mサイズ)

D-DAYツアーのグッズのアジア（ジャカルタ/バンコク/シンガポール）限定Tシャツです。Mサイズです。物販で購入しましたが未開封・未使用のまま自宅保管しておりました。海外製品のため外袋のかすれ・傷等ご了承願います。BTS/SUGA/ユンギ/AgustD人気グループ...BTSグッズ種類...Tシャツ



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