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fantastics タオル 夢者修行
商品番号 Y21311625879
商品名

fantastics タオル 夢者修行
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度だけ使用して、ネット洗濯しております。比較的ほつれも少なく状態は良い方だと思います。配布されたチラシはすぐにファイルに入れて保管しておりました。
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