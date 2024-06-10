【シティリーグ優勝】ミライドンexデッキ　デンリュウex いれかえカート　ポケカ

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構築済みデッキの販売になります。カードは一律プレイ用でお願い致します。基本的にはノーマル、RRRRRRです。エネルギーは基本ノーマルです。型番は在庫状況によって異なります。現在のレギュレーションに対応しております。購入後すぐにプレイ可能です！【ポケモン】ミライドンexライコウvモココメリープデンリュウexライチュウvかがやくゲッコウガ【グッズ】ネストボールあなぬけのひもエレキジェネレーター森の封印石ハイパーボール勇気のおまもりいれかえカート【サポート】ボスの指令ナンジャモジャッジマンペパー【スタジアム】頂への雪道【エネルギー】基本雷エネルギーデッキ調整用とおまけも兼ねて、3枚目の画像の4枚もつけさせていただきます。〜フォローキャンペーン実施中〜フォローしていただけたら、100円引！！セット割も致しますので、お気軽にコメントお待ちしております。バラ売り不可即購入可ポケカ環境構築大会優勝ジムバトルシティリーグ環境トップ構築済みデッキ優勝構築