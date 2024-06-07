Fender champion110 ギターアンプ　ジャンク品

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商品詳細
キャンセルによる再出品です。最終価格。ドライブチャンネルしか使えませんがかなり良いサウンドです。エミネンススピーカー付きでお買い得！他のサイトでも出品してます。早い者勝ち！中古で購入しました。1992年USA製初期型。ガリが酷くなったのでメキシコ製230V仕様の基盤に交換しました。トランスは100Vのままです。クリーンチャンネル音が出ません。ドライブチャンネルは音出ます。ガリ少しありますが演奏するのには問題ありません。プロジュニアのエミネンスに交換してあります。スピーカー端子外れているのでマスキングテープで固定してます。スピーカーケーブルをベルデンに交換してます。リバーブ効きます。個人的にはブルースジュニアよりも好みで3台購入しました。金属パーツをピカールで磨きましたがサビ取りきれてないです。アンプ内部に塗装剥がれがあります。外装は年式の割にはキレイだと思います。取り外した部品は付属しません。あくまでも中古品です。理解出来る方のみの取引きをお願いいたします。神経質な方やクレーマーとの取引きはご遠慮願います。筐体シリコンスプレーでツヤ出してます。全体的に清掃してあります。ヤニ臭ありません。梱包前には動作確認済みです。運送中の事故については責任を負いかねます。プロフィールをご覧になってください。らくらくメルカリ便で発送します。送料込みなのでこの価格が限界です。#ギターアンプ#Fender#Fenderchampion110#ジャンク品#エミネンススピーカー
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