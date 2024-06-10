カシオ SA-35 ミニキーボード 32鍵 最大同時発音数4音【音出し確認済み ...

【匿名配送・送料無料】カシオCASIOSA-35ミニキーボードコンパクト32鍵最大同時発音数4音単3電池×5本駆動【音出し確認済み】■状態■多少スレ・キズ等ございます。(鍵盤に1箇所浮きがございます）※画像にて状態をご確認下さいましたら幸いです。⭐️動作確認・音出し確認済みになります。※鍵盤の音・リズムトラック全て出る事を確認いたしました。ボリュームなども問題なし。⭐️簡易ではございますが、清掃除菌いたしました。■商品仕様■ボディーカラー：ダークグレイ32ミニ鍵盤最大同時発音数：4音音色：25音色×4バリエーション（計100音色、PCM音源）リズム：リズム8種、伴奏8種、ファニー8種（テンポ調節可能）10曲ソングバンク（メロディオフ機能付き）スピーカー：8cm×2出力：0.5W＋0.5W入出力端子：電源、ヘッドホン/出力電源：家庭用AC電源（別売ACアダプターAD-1JL）／単3形乾電池×5本外形寸法：幅619×奥行き178×高さ57（mm）質量：1.1kg（乾電池含む）■梱包発送について■ダンボールにてしっかり梱包しらくらくメルカリ便100サイズにて発送させて頂きます。※価格は送料込みです！※発送は24時間以内を心がけております。┏︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎┓︎#◆佐藤商店◆sato_syouten楽器系┗︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎┛︎☝︎他の楽器系商品も見てみる 【#◆佐藤商店◆sato_syouten】 ☝︎出品中の全商品を見てみるご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。※商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。☘️原則早い者勝ちとさせて頂きます‼️☘️定期的に全体的な値下げを行いますので気になった商品はなるべく「いいね」をお願い致します【値下げ後に通知が届く場合がございます】‼️⭐️即購入OK!!⭐️他の方と交渉中の商品の購入OK!!・当方では専用を受け付けておりませんので、お早い方気に入って頂けましたらどなたでも購入して頂いて構いません‼️



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