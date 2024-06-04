

希少品・レア 中国製シンバル 青銅器 ゴング ウンチェン 直径28.5cm程 希少品・レア 中国製シンバル 青銅器 ゴング ウンチェン 直径28.5cm程



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正式名称は分かりません。直径28.5cm程割れなど目立つ破損はありません。汚れはありますが問題なく使用は可能です。良い音が鳴ります。以下 検索用合わせシンバル鳴物チャッパパーカッションじゃんがら 手平 てびら マーチング サムルノリ 和太鼓 アンサンブル 打楽器 太鼓 銀 ドラム