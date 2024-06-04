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希少品・レア　中国製シンバル 青銅器 ゴング ウンチェン 直径28.5cm程
商品番号 D59930709715
商品名

希少品・レア　中国製シンバル 青銅器 ゴング ウンチェン 直径28.5cm程
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 21,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正式名称は分かりません。直径28.5cm程割れなど目立つ破損はありません。汚れはありますが問題なく使用は可能です。良い音が鳴ります。以下　検索用合わせシンバル鳴物チャッパパーカッションじゃんがら　手平　てびら　マーチング　サムルノリ　和太鼓　アンサンブル　打楽器　太鼓　銀　ドラム
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