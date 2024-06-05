ちいかわ 阪急電車 コラボ ワンプッシュボトル　ランチトート　ノベルティ缶バッジ

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ちいかわ阪急電車コラボワンプッシュボトルスクエアランチトートバッグノベルティ缶バッジの三点セットです。バラ売り不可。お値下げご遠慮ください。未開封新品ですが、一度人の手に渡ったお品物である事をご理解の上、完璧な物を求める方、神経質な方、初期傷や初期汚れをご理解頂けない方は、ご購入は遠慮ください。