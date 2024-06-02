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商品詳細
品名:クリムト接吻サイズ(額):約84.5×64.5cm近くでよく見ないとわからないと思いますが、額縁にキズ、汚れ跡のようなものがあります。(画像2、3、4、7)裏側は黒いダンボールのような素材ですが、スレ、引っ掛けた穴のようなキズ(貫通はしていません)(画像5)があります。稼働できる紐通し、固定された紐通しが付いています。(画像6)梱包は箱なし、プチプチで包む形になります。
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