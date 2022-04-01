【販売数量限定商品】アントニオ猪木 闘魂タオル黄色ver.　新日本プロレス

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阪神タイガース - 【販売数量限定商品】アントニオ猪木 闘魂タオル ...



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販売数量限定商品】アントニオ猪木 闘魂タオル×阪神コラボ黄色ver. WWE-



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アントニオ猪木さん、阪神タイガースとコラボ‼甲子園沸かせた黄色い ...



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アントニオ猪木さん、阪神タイガースとコラボ！！甲子園沸かせた黄色い ...

ご覧くださいまして誠にありがとうございます❗(=^ェ^=)☆☆商品説明☆☆✨【販売数量限定商品】✨アントニオ猪木闘魂タオル×阪神タイガースコラボ黄色ver.になります❗※闘魂タオル初の黄色タオルです❗(=^ェ^=)◆2011年7月13日、甲子園球場にアントニオ猪木がサプライズ登場！突然の登場に5万人の地鳴りのような猪木コールと大歓声！『１，２，３ダァー！！』が響き渡ったその特別な時間を『闘魂タオル』として再現しました。来場当日、猪木が着用していたタイガースカラーの黄色のストールをイメージして、闘魂タオル〝初の黄色〟仕様。猪木、タイガースから元気を発信します。※数量限定のため、商品がなくなり次第販売を終了になりますので早い者勝ちです❗(=^ェ^=)★☆★デザイン☆★☆アントニオ猪木直筆の『闘魂』の文字は黒色刺繍。阪神タイガースロゴはワッペン。★☆★仕様☆★☆闘魂タオル初の『黄色』‼️綿100％の今治タオルを使用※今治タオル認定マーク付きサイズ…横20cm×縦140cm#アントニオ猪木#坂口征二#新日本プロレス#世界統一#IWGP#世界ヘビー級#USヘビー級#チャンピオンベルト#ハルク・ホーガン#アンドレ・ザ・ジャイアント#藤波辰爾#長州力#前田日明#髙田延彦#天龍源一郎 #橋本真也#武藤敬司 #蝶野正洋#獣神サンダーライガー#棚橋弘至#中邑真輔#オカダカズチカ#内藤哲也#永田裕志 #中西学 #小島聡#天山広吉#馳浩 #佐々木健介#ビッグ・バン・ベイダー#エル・カネック#スコット・ノートン#高山善廣 #真壁刀義 #後藤洋央紀 #鈴木みのる#柴田勝頼#飯伏幸太#石井智宏 #鷹木信悟#高橋ヒロム #SANADA #本間朋#ウイル・オスプレイ#全日本プロレス #ジャイアント馬場 #ジャンボ鶴田#三沢光晴 #川田利明 #スタン・ハンセン #ロスインゴベルナブレス #ライオンマーク#ワールドプロレスリング#しまむら#闘魂ショップ#ラグランTシャツ#WWE グッズ種別...タオル・ハンカチ性別...男ジャンル（スポーツ選手）...その他