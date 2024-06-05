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- 【全色発色確認済み★】コピッチャオ、コピックスケッチ65本
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商品詳細
自己紹介お読みくださいコピックチャオ、コピックスケッチセット65本①白無色グレー淡ベージュ系12本②赤ピンク紫系13本③緑系8本④ベージュ黄色オレンジ肌色系15本⑤茶色黒8本⑥紺青エメラルド系9本⭐︎★発色確認済み★⭐︎試し書きで筆が擦れてたのはB67番のみでした。ご確認ください(画像あり)買ってから絵を描く頻度が減ったので出品します。値下げ❌イラストマーカーコピック 画材
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