ポケモンカード タッグオールスターズ ドリームリーグ パックセット

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商品詳細
メルカリ便発送で安心です。バラ売り、お値下げは考えておりません。タッグオールスターズ 未開封1パックドリームリーグ 未開封2パックカードはランダムに封入されています。新品未開封ですが湿気などで生じるカードの反りなどはご了承下さい。レア度などは補償出来ません。中身は分からないのでカード内容での評価はおやめください。必ずSRなどがあたるわけではありませんのでご注意下さい。ポケカ最新バラ売りポケモンカードタッグ
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