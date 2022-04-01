

元NMB48 沖田彩華 直筆コンプ - アイドル



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元NMB48沖田彩華、2nd DVD発売！大胆美背中ショットも披露｜BUBKA Web ...

出品内容2016年NMB48渡辺美優紀卒業コンサート直筆コンプ(ABC)発送方法現在生写真をスリーブに入れ硬質ケースに入れて保管しております。そのままシャカシャカの袋で防水対策して封筒に入れ発送致します。その際取り扱い注意など記載致します。コメントなければ普通郵便にて発送となります。問題なければこのまま即購入下さい。追跡付きの場合は以下の料金追加致します。特定記録¥160(発送遅れる可能性ございます。)レターパックライト¥290神経質な方はご購入お控え下さい。グッズ種類···写真ジャンル···女性アイドル