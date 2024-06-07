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M.T.F.H. 箸Tシャツ　XLサイズ
商品番号 E78655391982
商品名

M.T.F.H. 箸Tシャツ　XLサイズ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マキシマムザホルモンの「M.T.F.H.箸」Tシャツです。サイズはXLサイズになります。新品未使用。2020年発売の「ホルモン昭和エコバッグ」で登場したデザインがTシャツにリニューアル！さらにフロントはハードコアマスクやコーチジャケットでもお馴染みのデザインをドッキング。先日のライブからレアアイテムとして物販で気まぐれ販売された貴重なものです。質問や値下げ交渉はコメントからお願い致します。
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