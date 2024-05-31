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陳国蘇 掛軸(紙本) 墨彩 「牡丹図」 38.3×48.8cm 落款,印有
商品番号 P79321502914
商品名

陳国蘇 掛軸(紙本) 墨彩 「牡丹図」 38.3×48.8cm 落款,印有
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 8,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蘇州出身の画家です。
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