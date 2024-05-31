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- 陳国蘇 掛軸(紙本) 墨彩 「牡丹図」 38.3×48.8cm 落款,印有
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商品詳細
蘇州出身の画家です。
http://narcologia.ru/goods/marshal593080.html
http://narcologia.ru/goods/flight323328.html
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