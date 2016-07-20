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バイオリン肩当て　BONMUSICA ボンムジカ 4/4
商品番号 C49627615643
商品名

バイオリン肩当て　BONMUSICA ボンムジカ 4/4
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BONMUSICAボンムジカバイオリンViolin肩当て4/4箱、説明書はありません。新品購入して、数時間使いました。プレートは自分用に変形しましたので、少し歪みなどがあります。プレート側面が擦れて、黒色が剥がれている部分があります。ゴムなどの劣化はありません。肩当ては合う合わないがあると思いますので、中古品でも宜しければ、お試ししたい方、ご検討ください。アクセサリー・パーツ···肩当て
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http://narcologia.ru/goods/rebellion732578.html
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