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angela A.I.B 石丸ツアーTシャツ　Lサイズ
商品番号 B58963740300
商品名

angela A.I.B 石丸ツアーTシャツ　Lサイズ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 9,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

angelaがデビュー当時に石丸ツアーした際のTシャツになります。今現在入手が困難な貴重なものかと思います。汚れが少しあります。シワはアイロンにて伸ばせば問題ないかと思います。
http://narcologia.ru/goods/reflector834764.html
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