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商品詳細
angelaがデビュー当時に石丸ツアーした際のTシャツになります。今現在入手が困難な貴重なものかと思います。汚れが少しあります。シワはアイロンにて伸ばせば問題ないかと思います。
http://narcologia.ru/goods/reflector834764.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose431840.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate276477.html
angela A.I.B 石丸ツアーTシャツ Lサイズ - ミュージシャン
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angela A.I.B 石丸ツアーTシャツ Lサイズ - ミュージシャン
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