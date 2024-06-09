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【お値下げしました】硯　鍋倉山龍渓　書道
商品番号 P20757520330
商品名

【お値下げしました】硯　鍋倉山龍渓　書道
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,107 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鍋倉山龍渓硯の硯になります。✳︎裏面には鍋倉龍渓　秀石作と表記があります。使用時についたと思われる傷があります。（写真4、5）✳︎写真6〜9は上下左右の順で撮影しています。✳︎サイズ最大計　縦　　14cm　　　　横　　10cm　　　　厚さ　2cm✳︎箱は墨の汚れが所々についています。（写真10）✳︎自宅保管、中古品のためその点ご理解いただける方に使っていただければと思います。書道・習字用品···硯、すずり、アンティーク
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