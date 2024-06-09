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ブシロードプレミアムデッキホルダーコレクション Vol.9 東京リベンジャーズ
商品番号 P59089559797
商品名

ブシロードプレミアムデッキホルダーコレクション Vol.9 東京リベンジャーズ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：【外寸】幅約111mm×高さ約84mm×奥行約79mm【内寸】幅約104mm×高さ約75mm×奥行約66mm(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会(R)KODANSHA複数希望の方コメントください。東京卍リベンジャーズトーマン東リベスリーブデッキホルダーデッキデッキケースラバーケース合皮ケースポケモンカードポケカヴァイスシュヴァルツReバースデュエルマスターズ遊戯王z/xヴァイスヴァイスシュバルツWS#遊戯王#ポケモンカード#PSA#PSA10#BGS#鑑定品#vmaxクライマックス#マリィ#シャイニースター#ピカチュウ#リザードン#タッグオールスターズ#イーブイヒーローズ#vstarユニバース#スカーレット#ヴァイオレット#トリプレットビート#スノーハザード#クレイバースト#イーブイ　#ブラッキー　#エーフィ　#グレイシア　#リーフィア#ブースター#サンダース　#シャワーズ#Pokemon#Umbreon#Pikachu#Eeveeポケモンカードレックウザイーブイヒーローズイーブイブラッキーエーフィリーリエ帽子がんばリーリエアセロラマリィシロナかんこうきゃくルチアメイブルーの探索Ｎリザードンレックウザ色違い旧裏初期　vmaxピカチュウミュウマクドナルドポケモンパンジムプロモポケパークSRSSRURHRSPシャイニースターウルトラシャイニー海外　フュージョンアーツ20152016201820192020抽選プロモフィギュアポケモンセンター15th20thウルトラプレミアムコレクションポンチョを着たピカチュウアローラの仲間たちアートコレクションポケモンセンターまとめセット引退品25thスターデルタ種旧裏anniversarycollectionデッキシールドプレイマットプロモ見返り美人切手boxスターゲイザースペースジャグラーロストアビス白銀のアルカナプレシャスコレクターbox
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