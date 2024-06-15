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商品詳細
海外赴任中にブラジルサンパウロの画廊で購入した鳥井画伯のジャカランダの油絵です。額のサイズ横６５㎝、縦５６㎝絵のサイズ横４６㎝、縦３６㎝ジャカランダの花は南半球では９月頃からの春先に街路樹や公園で日本の桜の様に見かける花です。是非、油絵のジャカランダをご覧ください。
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http://narcologia.ru/goods/injure555967.html
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