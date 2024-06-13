美品　YAMAHA電子ピアノ　YDP-S31C アリウス　ナチュラルブラウン

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種類···電子ピアノアリウス スリムシリーズ録音再生機能有りライトチェリー2013年製大きなキズもなく状態良いと思います。スタイリッシュなデザインと家具と合わせやすいライトチェリー調のカラーが人気な電子ピアノです。このカラーは出品者が少ないカラーなので即決の方優先致します。奥行が30㎝で場所を取らないサイズです。軽量で女性1人で模様替え程度なら動かせます。問題なく演奏できます。解体し、プチプチに梱包しての発送となります。組み立てはご自身で宜しくお願い致します。送料込み価格です。※即決の方優先致します。