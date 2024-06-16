藤井風　HEHNサークルTシャツ　Lサイズ

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藤井風さんのHEHNサークルTシャツです。2020年に日本武道館でライブをされた時のステージと同じデザインです。色は白、サイズはLです。タグが現在のタグとはデザインが違いますが、前はこのようなタグでした。ライブの時に一度だけ着用し、自宅保管していました。メルカリでは原作全て完売状態です。お値下げは考えていませんので、この価格でお願いします。人気ソロアーティスト···藤井風グッズ種類···TシャツFujiikazeTシャツグッズツアーライブHELPEVER,HURTNEVER人気ソロアーティスト···藤井風