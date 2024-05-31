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- ◆美人画イラスト芸術の巨匠◆中村成二先生の作品◆額縁に収納致します
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商品詳細
◆美人画イラスト芸術の巨匠◆中村成二先生の作品◆額縁に収納致します❤️エディションナンバー １ケタ台の ９番目 です 鉛筆で 中村成二先生の 直筆サインが入っています 裏面には 中村成二先生 の 証しである 落款が押印されています❤️作品シートサイズ Ａ４：２９．７ｃｍＸ２１ｃｍ❤️２０００年代 初頭の年に 入手いたしました ❤️スピーディー配達＆荷物の追跡出来る匿名発送 ゆうパケット郵便送料は わたくしが負担いたします 送料無料サービス
http://narcologia.ru/goods/kindness944705.html
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