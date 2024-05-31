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◆美人画イラスト芸術の巨匠◆中村成二先生の作品◆額縁に収納致します
商品番号 Q29050198125
商品名

◆美人画イラスト芸術の巨匠◆中村成二先生の作品◆額縁に収納致します
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 6,049 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆美人画イラスト芸術の巨匠◆中村成二先生の作品◆額縁に収納致します❤️エディションナンバー　１ケタ台の　９番目　です　鉛筆で　中村成二先生の　直筆サインが入っています　裏面には　中村成二先生　の　証しである　落款が押印されています❤️作品シートサイズ　Ａ４：２９．７ｃｍＸ２１ｃｍ❤️２０００年代　初頭の年に　入手いたしました　❤️スピーディー配達＆荷物の追跡出来る匿名発送　ゆうパケット郵便送料は　わたくしが負担いたします　送料無料サービス
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