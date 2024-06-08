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vemuram Assh ギター　シールド
商品番号 U82731143483
商品名

vemuram Assh ギター　シールド
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 7,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vemuramasshギター　シールド未開封品です。下記メーカー引用です。200本特別限定！【AssHModel(BPP-VM-SST/LST-10f)】YOASOBIのサポートやSilverKiddのギタリストとして活躍中のAssH氏が新たにプラグ材を選定したシグネチャーのギターシールドケーブル！AlliesVemuramの通常モデルにはないプラグ材の組み合わせ【BPP-Tip:Brass(真鍮)、Body:PhosphorBronze(リン青銅)、Cap:PhosphorBronze(リン青銅)】を採用。AssH氏自身が幾度となく弊社スタジオに入り、自らプラグ材の組み合わせを選定。そしてそのプラグのCap部分には、通常のAlliesVemuramロゴとAssH氏のロゴマークの双方を刻印。今回のモデルだけの特別仕様となります。ケーブルの長さは10ft(約3m)、プラグ形状はストレート-ストレートです。
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http://narcologia.ru/goods/cotton92761.html
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