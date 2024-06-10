ヤマハ バスドラム MB826 26インチ マーチングバンド ホルダー付き ...

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ヤマハバスドラムMB82626インチマーチングバンドキャリングホルダー付きこの度倉庫整理のため出品致しました。主に大人の男性メンバーが使用していたベースドラムです。多少の傷があります。演奏はもちろんできます。まだまだ現役で活躍できる楽器だと思いますので、使って頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。キャリングホルダーにはタオルを当ててテープで補強してあります。スポンジの劣化を防ぎタオルのクッションにより肩の痛みを軽減しています。種類···バスドラム