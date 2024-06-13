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Audio Technica AT2020 ショックマウント付属
商品番号 D58898033113
商品名

Audio Technica AT2020 ショックマウント付属
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

audio−technicaAT2020オーディオテクニカ#オーディオテクニカ#audio−technicaAT2020種類···マイク2、3回程しか使用していないのでほぼ新品の状態です。動作確認済み、問題なし別途購入したコンパクトなポップフィルターとショックマウントもおつけします。#コンデンサーマイク#マイク#DTM#宅録#レコーディング#AT2020#AKG#shure
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