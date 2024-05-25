希少 FUNKO WACKY WOBBLER ワッキーワブラー マイティーマウス ...

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ファンコ ワッキーワブラーMIGHTYMOUSEマイティーマウスボビングヘッド結構、希少でレアなフィギュアです。開封して有りますが、箱のまま飾って有りましたので中は目立つダメージや目立つ汚れなどは有りませんでした。箱にはスレやキズ・アセなどダメージが有ります。本体も初期の塗装ムラなど有る場合が有りますので、USED・ビンテージ品にご理解頂ける方へよろしくお願い致します。#マロンホビーフィギュア一覧隣に写っているウルトラマンなどは付きません。首振り人形バブルヘッドヘッドノッカーボビングヘッドFUNKOアメトイアメリカン雑貨昭和アニメキャラクターフィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···ノンスケール