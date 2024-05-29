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【未使用】コントラバス弦　スピロコア　ミデイアム　EADG 4本セット
商品番号 D73242471650
商品名

【未使用】コントラバス弦　スピロコア　ミデイアム　EADG 4本セット
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 5,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用のスピロコアミデイアム弦です。未使用ですが、購入が2021年ですのでご了承ください。もちろん1度も楽器に貼ったりしていません。バラ売りはしていません。
http://narcologia.ru/goods/troupe115011.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose658840.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox525839.html
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