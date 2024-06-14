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中国　龍泉窯 青磁　暗刻花卉文 小盃
商品番号 R24725284219
商品名

中国　龍泉窯 青磁　暗刻花卉文 小盃
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 7,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国　龍泉窯青磁　暗刻花卉文小盃　小きさ　高さ約3cm　幅約８cm送料込み　即購入ok^_^_^中古品が多く出品していますので、商品写真を参考に、理解した上で購入してください。ありがとうございます。写真は本物品ですので、このような商品は何の専門家や機関の鑑定を経ていません。物には物価、行に規定がありますので、自分で判断して、理解した上で購入してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします^_^。#中国#清时代#小盃#骨董品#コレクション#美術品　#龍泉窯#青磁骨董#アンティーク#骨董#骨董市#骨董品#中国#清時代#乾隆#中国美術品　#中国古美術品　#中国古陶磁器#古玩　#清朝　#清朝官窯　#宮廷　#宮廷用#景徳鎮　#龍　#双龍　#五爪　#五爪の龍#青華　#染付け　#呉須　#コバルト　#牡丹#牡丹唐草　#瓶　#罐　#大瓶　#大罐　#壺#大壺　#オブジェ　#花入れ　#花生け　#花瓶#華道　#華道具　#茶道具　#茶器　#美術館#美術品　#古美術品　#名品　#国宝#飾り物　#置物　#家宝　#元染付け　#明染付け　#瓢箪#龍泉窯#青磁#小盃骨董美術品、陶芸骨董品、中国の骨董、日本の骨董小盃高さ約3cm　幅約８cm自分で判断して、理解した上で購入してください。
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