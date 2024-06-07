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たまごっち　フラグメント
商品番号 L69496050038
商品名

たまごっち　フラグメント
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

プレミアムバンダイ×フラグメントデザインコラボたまごっち新品未使用、包装紙未開封のまま到着した状態でお送りします
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