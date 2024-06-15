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釉裏紅　龍図花瓶　木箱付　高さ27.5㎝　東Y5-0929①トヒコカ
商品番号 O84947206776
商品名

釉裏紅　龍図花瓶　木箱付　高さ27.5㎝　東Y5-0929①トヒコカ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

釉薬剥がれ少しあります。=土日祝日　発送不可　トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、　ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
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釉裏紅　龍図花瓶　木箱付　高さ27.5㎝　東Y5-0929①トヒコカ
釉裏紅 龍図花瓶 木箱付 高さ27.5㎝ 東Y5-0929①トヒコカ 【代引可 ...

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