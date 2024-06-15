釉薬剥がれ少しあります。=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。



釉裏紅 龍図花瓶 木箱付 高さ27.5㎝ 東Y5-0929①トヒコカ 【代引可 ...



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藤本能道 『釉裏紅色兎文花瓶』 [古美術こもれび] 骨董,掛軸,絵画の ...



今泉今右衛門 錦草花図 大花瓶 トヒコ 東さ5-0415☆ | labiela.com



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古伊万里 染付膾皿10枚 木箱付B 直径15.1㎝ 東Y5-0419☆トヒコ ...