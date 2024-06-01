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【BLUE ENCOUNT / ブルエン 】バンT ラババン CD まとめ売り
商品番号 K20508448872
商品名

【BLUE ENCOUNT / ブルエン 】バンT ラババン CD まとめ売り
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

↓バンド出品物はこちら↓#りんりん_バンドグッズ■BLUEENCOUNT■OMOIDETシャツMサイズ(2015年)■ブルモンTシャツMサイズ(2016年武道館)■CDアルバム　≒ニアリーイコール(CD+DVD)付属品(スリーブケース・銀テープ)、特典ステッカー有り■とっとっとワンマンツアーポスター(2016年)■ラババン・リスバン19本(2014年〜2017年購入)うちツアーグッズ限定色6本≒(青・紫・桃・黒・赤)、THEEND(白：発光)■銀テープ1カット×2(2016年武道館)■銀テープキーホルダー×2(2016年武道館)※ハンドメイドです■2枚目→3回着用、使用感有り　10枚目→ラババン日焼け、リスバン使用感有り■追跡可能なメルカリ便にて発送いたします40
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