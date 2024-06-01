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トランペットマウスピース マーシンキウィッツ M.SUGIYAMA
商品番号 C93324683968
商品名

トランペットマウスピース マーシンキウィッツ M.SUGIYAMA
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーシンキウィッツの杉山正シグネイチャーモデルです。興味本位で買ってみました。サイズはバック20ぐらいと書いてありましたが本当に小さくて深いです。深いVカップで20リドルという仕様でオープンな吹奏感が特徴です。吹くのに少しコツがいるかもしれませんがツボを掴むとローからハイまでスムーズに当たってくれるかもしれません。種類···トランペット
http://narcologia.ru/goods/tenet217063.html
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