トランペットマウスピース マーシンキウィッツ M.SUGIYAMA

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商品詳細
マーシンキウィッツの杉山正シグネイチャーモデルです。興味本位で買ってみました。サイズはバック20ぐらいと書いてありましたが本当に小さくて深いです。深いVカップで20リドルという仕様でオープンな吹奏感が特徴です。吹くのに少しコツがいるかもしれませんがツボを掴むとローからハイまでスムーズに当たってくれるかもしれません。種類···トランペット
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