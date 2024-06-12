佐藤新 まとめ売り 公式写真 アクリルスタンド

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商品詳細
写真30枚アクリルスタンド2個IMPACTorsオリジナルペンライト合計33点出品写真を撮るためにダンボールから開封しました。公式写真は手袋を装着して透明のスリーブに入れました。アクリルスタンドとペンライトは未開封です。値下げ交渉受け付けます。IMPACTors佐藤新公式写真アクリルスタンドアクスタペンライト
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