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プリパラ　プリパラアイドルウォッチ　サイリウムミラクルパクト
商品番号 U94094620959
商品名

プリパラ　プリパラアイドルウォッチ　サイリウムミラクルパクト
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プリパラのおもちゃです。プリパラアイドルウォッチ　サイリウムミラクルパクト購入後一定期間飾っており持ち出しなどしていない為比較的美品と思われます。目立つ傷などはございませんでした。何年も電池交換をしておりませんので交換後正常に動作するかは確認未。飾っていた際は動作不良などございませんでした。思い出の品の為少し高めに設定しております。最終値下げしてます。即購入可
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