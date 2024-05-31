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ポケモンカード　スノーハザード　BOX シュリンク付き
商品番号 K82670215603
商品名

ポケモンカード　スノーハザード　BOX シュリンク付き
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,354 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらポケモンカード　スノーハザードの未開封BOXシュリンク付きになります。カードショップにてクジの当たりとして手に入れました。発送はメルカリ便にて行います。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy531553.html
http://narcologia.ru/goods/browse552191.html
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