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- 中国軸『梅花』姜承達筆 絹本肉筆 玉軸先 箱付 J121
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商品詳細
掛軸『梅花』姜承達筆紙本肉筆軸寸法横幅56cm縦幅164cm玉軸先、オークション購入証明書、箱付裏面に若干のシミがありますが状態良く綺麗な品です。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/navigate176430.html
http://narcologia.ru/goods/septet986019.html
http://narcologia.ru/goods/enquire518889.html
中国軸『梅花』姜承達筆 絹本肉筆 玉軸先 箱付 J121
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中国軸『梅花』姜承達筆 絹本肉筆 玉軸先 箱付 J121
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