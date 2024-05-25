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- 【最終値下げ！】大橋トリオ TRIO ECHO
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商品詳細
約10年前に大橋トリオさんのライブで購入しました。一度も使用せず、チェストにしまっておりましたので、新品未使用とさせていただいております。個人による保管期間はありますので、気になる方はご購入をお控えください。箱の横にスレがありますが、こちらが元からのデザインなのかは覚えておりません。バードエコーバードコール大橋トリオ好きな方や登山、トレッキングのお供にお勧めします^^ネコポスでの発送予定です。8699→829910月10日よりお値下げ
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