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- 【即日発送】YAMAHA 電子ピアノ PSR-290 電源コネクタ付き
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商品詳細
YAMAHAPSR-290電子ピアノ61鍵キーボード☆状態鍵盤のところが少し黄ばんでいます。画像が全てになります。ご確認お願い致します。☆付属品本体YAMAHA電源専用コネクタ#ヤマハ#YAMAHAPSR_290⚠️楽譜の所が破損しています⚠️プチプチ包装を施した上でダンボールで丁寧に梱包します。⚠️神経質な方は御遠慮下さい⚠️➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖即購入OK^_^ 即決後【24時間以内に】発送致しますので是非ご検討お願い致しますm(__)m※スピード認証バッチ付きです※発送につきましては、丁寧に梱包し発送致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
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