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ポケモン　V STARユニバース　シュリンク付き
商品番号 Y69345089546
商品名

ポケモン　V STARユニバース　シュリンク付き
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)カードショップのガチャで当てたものです。シュリンク付きです。素人保管ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。すり替え防止の為購入後の返品はご遠慮下さい。#ポケカ#ポケモン#VSTARユニバース
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