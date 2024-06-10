ポケモン　V STARユニバース　シュリンク付き

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ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)カードショップのガチャで当てたものです。シュリンク付きです。素人保管ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。すり替え防止の為購入後の返品はご遠慮下さい。#ポケカ#ポケモン#VSTARユニバース