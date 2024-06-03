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ひげべこ　タキシード　諸橋近代美術館　あかべこ
商品番号 O74139253331
商品名

ひげべこ　タキシード　諸橋近代美術館　あかべこ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 5,236 円
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商品詳細

会津の郷土玩具「赤べこ」のダリver.の「ひげべこ」野沢民芸の職人が手作業で製作していますので１体１体、表情や形も少しずつ違うところがあります。現在美術館でも購入出来ません。サイズ：【3号】長さ15.0cm/高さ9.0cm/幅6.1cm
http://narcologia.ru/goods/Adder138875.html
http://narcologia.ru/goods/preference659838.html
http://narcologia.ru/goods/traverse586426.html
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ひげべこ タキシード 諸橋近代美術館 あかべこ | tradexautomotive.com
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