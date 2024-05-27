ブラッキー　ニンフィア　イーブイ　yu nagaba 長場雄　プロモ３枚セット

ブラッキー ニンフィア イーブイ プロモの３枚セット写真３枚目 ブラッキー裏面写真５枚目 ニンフィア裏面写真７枚目 イーブイ裏面開封後すぐにスリーブに入れて保管しております。神経質な方はご遠慮下さい。あくまで、プレイ用としてよろしくお願いします。トラブル防止のため、返品、返金は行いません。発送の際は、防水、防折れ、対策の上、発送致します。



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