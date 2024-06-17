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【値下げ】andymori アンディモリ 直筆サイン
商品番号 R31258600915
商品名

【値下げ】andymori アンディモリ 直筆サイン
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時、雑誌のプレゼント応募で当選しました。撮影の為、開封しましたがメンバー全員の直筆サイン色紙です。2枚目の画像のように届いた状態で未開封のまま大切に保管してましたので汚れや折れ跡などはありません。サイズは普通の色紙サイズで縦24.3×横27.3（cm)です。#andymori#直筆サイン#andymoriグッズ#アンディモリ#andymoriサイン#小山田壮平
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