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【当時物】マルサン　ウルトラマン　大サイズ　450円サイズ　当時物　ソフビ
商品番号 D20738885229
商品名

【当時物】マルサン　ウルトラマン　大サイズ　450円サイズ　当時物　ソフビ
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 15,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【※今日中に売れなければ削除します！】マルサン製　ウルトラマン　大サイズ　ソフビ復刻ではなく、放送当時に発売されていたオリジナルです。経年による色焼け・傷・塗装ハゲなどのダメージがあります。破損や落書きはありません。カンチャクも全て外し、裂けやひび割れが無いことを確認済みです。円谷プロウルトラマンウルトラセブンマルサンマルザンブルマァクマスダヤタカラマスダヤポピーバンダイ昭和レトロソフビ超合金ジャンボマシンダー
http://narcologia.ru/goods/recuperation844121.html
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