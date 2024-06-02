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- 【当時物】マルサン ウルトラマン 大サイズ 450円サイズ 当時物 ソフビ
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商品詳細
【※今日中に売れなければ削除します！】マルサン製 ウルトラマン 大サイズ ソフビ復刻ではなく、放送当時に発売されていたオリジナルです。経年による色焼け・傷・塗装ハゲなどのダメージがあります。破損や落書きはありません。カンチャクも全て外し、裂けやひび割れが無いことを確認済みです。円谷プロウルトラマンウルトラセブンマルサンマルザンブルマァクマスダヤタカラマスダヤポピーバンダイ昭和レトロソフビ超合金ジャンボマシンダー
http://narcologia.ru/goods/recuperation844121.html
http://narcologia.ru/goods/browse872291.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation969121.html
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