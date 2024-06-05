恵比寿天　恵比寿像　高級　美術工芸

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商品詳細
主な素材···鉄約高さ50cm×約幅35cm釣竿含む高さ約69cm 約10.4kg七福神の恵比寿様です。鉄でしっかりしたものになります。片手に刺さっている竿は取り外しができます。ほぼ箱から出していないですが、少しだけ埃がかぶっていたので未使用に近いとしました。種類···その他
http://narcologia.ru/goods/reflector455564.html
http://narcologia.ru/goods/capitation328308.html
http://narcologia.ru/goods/plaque608507.html
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