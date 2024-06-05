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未開封　刀剣乱舞　小狐丸　フィギュア　すわらせ隊　ラバーマスコット
商品番号 M75380177369
商品名

未開封　刀剣乱舞　小狐丸　フィギュア　すわらせ隊　ラバーマスコット
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刀剣乱舞　小狐丸○フィギュア　1/8スケール○すわらせ隊○一番くじ刀剣乱舞花丸雪ノ巻H賞　ラバーマスコット＊すべて未開封。暗所にて保管。⚠️値下げ不可⚠️バラ売り不可⚠️どちらも匿名配送ですが、らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更することがありますので、ご了承ください。○スムーズなお取引のため、プロフィールも一読お願いいたします。○質問等ありましたら、コメントをお願いします。(日中は仕事なので、返信が遅くなると思いますがご了承ください。)○即購入でもOKです。早い者勝ちの場合もあるので、ご了承ください。
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