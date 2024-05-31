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bacchus wl4-std/rsm 3ts
商品番号 W19552084500
商品名

bacchus wl4-std/rsm 3ts
ブランド名 バッカス
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度だけlivebarで弾いただけなので新品同様です。もともとギターリストなのですが、ベーシスト不在のときにベースを弾こうと思って購入しましたが、ほとんど出番が無いので手放すことにしました。ソフトケース、ストラップ、初心者向け教則本（dvd付）付きでお譲りします。テールに少し打痕があります。尚、値引きのご相談には回答できませんので、予めご了承願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/message709327.html
http://narcologia.ru/goods/composite885454.html
http://narcologia.ru/goods/stair536700.html
WL4-STD/RSM (Bacchus / バッカス) エレキベース
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Bacchus WL4-STD/RSM 3TS（新品/送料無料）【楽器検索デジマート】
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Bacchus WL4-STD/RSM 3TS（新品）【楽器検索デジマート】
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WL4-STD/RSM (Bacchus / バッカス) エレキベース
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Bacchus WL4-STD/RSM エレキベース ジャズべタイプ バッカス
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WL4-STD/RSM (Bacchus / バッカス) エレキベース
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[新品] Bacchus WL4-STD/RSM 3TS
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