bacchus wl4-std/rsm 3ts

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一度だけlivebarで弾いただけなので新品同様です。もともとギターリストなのですが、ベーシスト不在のときにベースを弾こうと思って購入しましたが、ほとんど出番が無いので手放すことにしました。ソフトケース、ストラップ、初心者向け教則本（dvd付）付きでお譲りします。テールに少し打痕があります。尚、値引きのご相談には回答できませんので、予めご了承願いいたします。