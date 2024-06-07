TOKAI ES198 トーカイ　セミアコ

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TOKAIのセミアコを機材整理のため出品します。2年前に新品で購入し、家の中で弾いてました。トグルスイッチとボリューム•トーンノブを交換していますが純正品もあります。1箇所だけ写真のとおり打痕ありですが、他は目立つ傷はありません。写真のハードケースに入れて、ギター用ダンボールで梱包して発送します。タイプ···セミアコースティックギター