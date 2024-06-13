中国古美術　宋時代白釉小瓶　共箱　共布　XG2-31

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品についてクリーム色の古い中国定窯小瓶でございます。草花が細かい線で描かれており、いつまでも飽きることのない素晴らしい仕上がりになっております。◾️汚れ・傷等 欠けやニュウ等ございません。無傷です。時代の汚れをそのままにしているため「商品状態」を「ややキズや汚れあり」にしております。サイズ高さ：約8.6cm口部直径：約4.5cm胴の直径（最大）：約6.25㎝◾️付属品画像のみ 共箱 共布となります。■ご購入の前に画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。■発送方法について緩衝材を十分に使用して包み、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像#煎茶#鉄瓶#火鉢