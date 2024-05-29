にじさんじ　卯月コウ　2023年　誕生日　サイン缶バッジ

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にじさんじ2023年誕生日グッズサイン缶バッジ卯月コウ49点台紙から剥がす時に元の袋破けたものがあったので全て入れ替えてますが未使用で暗所にて保管しておりました。一度人の手に渡ったものになりますので、初期傷や汚れ等を含めご理解の上でご購入をお願い致します。即購入可バラ売りは他ページで出品している内容でしか対応していません。